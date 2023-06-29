«Дружу с ее парнем»: Анастасия Волочкова после скандала с дочерью высказалась об отношениях с ней

В конце мая балерина Анастасия Волочкова сообщила сотрудникам прессы, что ее единственная дочь отказалась приглашать ее на выпускной. По мнению танцовщицы, против нее подростка настроил отец, с которым она живет. Более того, артистка заявляла, что Ариадна видит в матери конкурентку, поэтому и старается отстраниться от нее. Однако такое положение дел не устраивало экс-приму Большого театра, и она всеми силами пыталась попасть на праздник дочери.

Чтобы получить билет на мероприятие Волочкова даже обращалась в лицей. Она скандалила с администрацией и требовала, чтобы ее пустили посидеть хотя бы на ступеньках, но все оказалось тщетно. В итоге на выпускном Анастасия так и не появилась, а за Ариадну в этот день радовались в концертном зале отец и мачеха. Спустя несколько дней после этого балерина решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и свои нынешние отношения с дочерью.

По признанию артистки, им удалось помириться с подростком. Она не держит на наследницу зла и по-прежнему сильно любит. Также Анастасия знакома с бойфрендом Ариадны. Она считает, что он хороший человек, и ей совершенно нет дела, сколько он зарабатывает, ведь главное, чтобы ее дочь была счастлива.

«Замечательный человек, она получила образование, я дружу с ней, с ее молодым человеком и радуюсь тому, что я воспитала замечательного человека — такого, какого и хотела», - сообщила Волочкова изданию Super.

Высказалась Анастасия и по поводу будущего дочери. Она мечтает, чтобы Ариадна училась в Сорбонне, однако примет любой ее выбор.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что свекровь уговаривала ее сделать аборт.