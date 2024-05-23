«Дружить надо уметь»: Волочкова рассказала об отношениях с Джигурдой после слитого видео

Анастасия Волочкова заявила, что продолжает дружить с Никитой Джигурдой после слитого видео. Об этом сообщает НСН.

Давние друзья Анастасия Волочкова и Никита Джигурда поссорились после того, как актер выложил скандальный ролик с полуголыми танцами балерины. Однако сейчас отношения между знаменитостями снова стали нормальными, рассказала Волочкова.

«Мы с Никитой вовсе не ссорились! Произошла нелепая история со сливом в интернет нашего домашнего видео. Меня это сильно огорчило, но, когда я разобралась с ситуацией, когда я узнала, что это сделал не Никита, он это подтвердил, мы сохранили отношения», — объяснила она.

Балерина подчеркнула, что несмотря ни на что, нужно сохранять крепкие дружеские отношения.

«Он говорил добрые слова обо мне. Мне кажется, дружить надо уметь, мы сохранили человеческие отношения», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова откровенно рассказала, как она стала балериной.