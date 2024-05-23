48-летняя Анастасия Волочкова откровенно рассказала, как она стала балериной

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что решила стать балериной после просмотра «Щелкунчика». Будущей танцовщице было всего пять лет, когда она поняла, что свяжет свою жизнь с балетом.

«В пять лет у меня появилось не просто желание стать балериной, а настоящая цель, которую я достигла», - разоткровенничалась 48-летняя Анастасия.

В 11 лет Волочкова исполнила роль сестры Мари в любимом «Щелкунчике». Она подчеркнула, что в тот момент чувствовала большую ответственность. Позже Анастасия уже сыграла и саму Мари.

«Да у меня каждое выступление и сейчас волнительно. Поэтому, могу сказать, что у меня ничего не изменилось», - сказала Волочкова, отвечая Пятому каналу на вопрос о первом выходе на сцену.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что сейчас у нее мало свободного времени, поскольку она занята в различных проектах. По словам балерины, она участвует в благотворительных спектаклях, которые зрители могут посетить бесплатно. В связи с этим она не занимается каким-либо продвижением таких мероприятий.