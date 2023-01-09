Дружба с хирургом пошла на пользу: Филиппа Киркорова показали после пластики
Журналистка Алена Жигалова показала певца Филиппа Киркорова после пластической операции.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время очень похорошел. Об этом говорят не только поклонники, но и друзья артиста. Журналистка Алена Жигалова показала 55-летнего исполнителя и выдала один из его секретов.
Женщина опубликовала в своем микроблоге видео, на котором помолодевший Киркоров идет по коридору. Мужчина улыбается на камеру и выглядит роскошно. Жигалова отметила, что Филиппа просто не узнать после новогодних праздников.
«Мы, конечно, привыкли к сложности идентификации после таких застольев, но Филипп всех переплюнул», — написала Алена в социальных сетях.
Фото: @vshelyagova/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Журналистка отметила работу пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого в последнее время постоянно видят рядом с артистом.
«Поздравляем Тимура Хайдарова с блестящим результатом», – добавила Жигалова.
Певец не скрывает, что совершенствует свою внешность. Недавно он рассказал, что решился лечь под нож пластического хирурга. Но звезда не стал говорить, что именно изменил.
«Самое яркое, что произошло за последнее время — моя неземная красота, которая была создана этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург», — делился артист с журналистами.
Ранее мы писали о том, что Киркоров рассказал об отношениях с близким другом Давидом Манукяном.