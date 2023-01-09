Дружба с хирургом пошла на пользу: Филиппа Киркорова показали после пластики

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнее время очень похорошел. Об этом говорят не только поклонники, но и друзья артиста. Журналистка Алена Жигалова показала 55-летнего исполнителя и выдала один из его секретов.

Женщина опубликовала в своем микроблоге видео, на котором помолодевший Киркоров идет по коридору. Мужчина улыбается на камеру и выглядит роскошно. Жигалова отметила, что Филиппа просто не узнать после новогодних праздников.

«Мы, конечно, привыкли к сложности идентификации после таких застольев, но Филипп всех переплюнул», — написала Алена в социальных сетях.