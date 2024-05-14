«До сих пор считаю легендой»: получившая награду Ани Лорак сделала заявление о Софии Ротару

Певица Ани Лорак появилась на музыкальной премии Жара Music Awards 2024. Исполнительница хита «Зажигай сердце» получила награду в номинации «Легенда поп-культуры». В беседе с журналистами артистка рассказала о своей личной жизни и сделала заявление о певице Софии Ротару, пишет mk.ru.

На мероприятии Ани Лорак сопровождал ее возлюбленный, испанский массажист и инструктор по йоге Исаак Виджраку. Певица счастлива с ним в отношениях уже около двух лет. Именно новый избранник помог знаменитости оправиться после развода с мужем.

«Он меня поддерживает во всем: это очень важно. Как говорила одна певица: „Я так хочу плечо!“. У меня это плечо есть. И я хочу пожелать всем девушкам иметь такое плечо рядом», — заявила Ани Лорак.

На премии Жара Music Awards 2024 артистке посвятили специальную номинацию «Легенда поп-культуры». Получив награду, Ани Лорак неожиданно заговорила о Софии Ротару. Оказалось, что певица всегда восхищалась знаменитостью.

«Когда я была маленькая, слушала песни Софии Ротару, Уитни Хьюстон, которых я считала и до сих пор считаю легендами. Но в то время я и подумать не могла, что буду стоять с некоторыми из них на одной сцене. И что меня и саму признают легендой, подумать не могла. Я бы сказала тогда: „Да вы что! Такого не может быть!“» — поделилась артистка.

В последнее время Ани Лорак сталкивается с нападками со стороны недоброжелателей из-за выступлений в России. В ответ на это знаменитость заявила, что будет продолжать заниматься творческой деятельностью.

«Я и дальше буду служить своим искусством людям, потому что без сцены я не могу. В моей жизни было много побед и проигрышей. Но я всегда отличалась тем, что из лимона делала лимонад», — заключила певица.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак выступила на музыкальном мероприятии «Вечерний Звук» в Москве.