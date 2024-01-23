«Другой образ жизни»: Никас Сафронов объяснил отсутствие Ирины Аллегровой на «голой» вечеринке

Художник Никас Сафронов назвал причину отсутствия певицы Ирины Аллегровой на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. По его словам, артистка никогда бы не пришла на подобное мероприятие.

Комментарий художника приводит WomanHit.

«Ира не очень любит какие-то шумные мероприятия. И никогда бы не позволила себе прийти на «голую» вечеринку — вроде той, на которой недавно собирались ее коллеги. Она понимает, что сегодня нужно вести другой образ жизни», - высказался приятель Аллегровой.

На днях исполнительница отметила 72-летие. Никаких пышных торжеств по этому случаю певица не устраивала. Аллегрова в основном проводит время дома с родными и близкими.

«Она заслужила это право — побыть со своей семьей столько, сколько ей хочется», - считает Сафронов.

Художник говорит: Аллегрова – «уникальный человек», «трудоголик». На вопрос, в чем ее феномен, отвечает: «в голосе, в харизме, в трудолюбии, в некой закрытости». Сафронов признался, что знаком с певицей более 30 лет и всегда ею восхищался.

Ранее концертный директор Валерий Васильев назвал гонорар Аллегровой за корпоратив.