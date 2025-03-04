«Другой бизнес неинтересен»: Стас Пьеха рассказал о своем реабилитационном центре

Стас Пьеха объяснил, что открыл реабилитационный центр не ради прибыли. Об этом он рассказал Леди Mail.

Певец Стас Пьеха долгое время боролся с зависимостью от наркотиков. Музыкант вскоре избавился от пагубной привычки и открыл свой реабилитационный центр, который работает и сейчас.

Как объяснил сам Пьеха, он открыл бизнес, в котором отлично разбирается из-за своего прошлого.

«Да, наркология действительно не самый прибыльный бизнес, но зато это бизнес, в котором я хорошо соображаю, ведь то, как и чем лечить зависимость, я узнал на собственном опыте. Для меня это дело не источник заработка, а некое оправдание моего существования на этом свете, возмещение ущерба тем, с кем я употреблял», — рассказал он.

Известно, что бизнес Пьехи принес певцу в 2023 году чистую прибыль в размере 3,8 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Стас Пьеха объяснил свое одиночество творческими планами и кризисами.