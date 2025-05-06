«Других идей, что ли, нет?»: актриса, сыгравшая Наташу Ростову, отреагировала на идею переснять «Войну и мир»

Актриса Людмила Савельева высказалась об идее Андреасяна переснять «Войну и мир». Об этом сообщает «Абзац».

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что готовится снять новый фильм по произведению Льва Толстого «Война и мир». При этом в 1967 году в СССР уже был снят фильм по роману писателя — картина завоевала множество мировых наград, среди которых был «Оскар».

Об идее снять новый фильм высказалась актриса Людмила Савельева, исполнившая роль Наташи Ростовой в советской ленте.

«Странно, что он за „Войну и мир“ вообще взялся. У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет? В Европе как-то взялись за экранизацию — вышло ужасно», — рассказала она.

Савельева уверена, что повторить успех предыдущего фильма Андреасяну вряд ли удастся.

«Лучше, чем было, уже не сделать. Тем более съемки войны — это же так сложно. Хотя сейчас появились современные технологии — может, и нарисует ее вообще», — добавила она.

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