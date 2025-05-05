Актриса Лиза Моряк не будет играть Наташу Ростову в новом фильме мужа

Режиссер Сарик Андреасян анонсировал съемки фильма «Война и мир» этой осенью. В настоящее время идут пробы на роли главных героев. Уже известно, что жена режиссера Лиза Моряк не будет играть Наташу Ростову.

Об этом актриса сообщила в Telegram-канале.

«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я. На момент встречи Ростовой и Болконского ей было 13 лет, но конечно же в кино эту роль должна играть актриса совершеннолетняя», - поделилась Моряк.

Актриса предложила интернет-пользователям написать варианты, кто бы мог сыграть Ростову в экранизации романа Льва Толстого.

Под постом появились предложения пригласить Стасю Милославскую, Зепюр Брутян. Про дочь актрисы Юлии Пересильд Анну пишут, что она «еще мала».

Моряк находится в ожидании второго ребенка. Актриса рассказала о задержке родов из-за вируса. У жены Андреасяна началась 40-я неделя беременности – врачи диагностировали у нее маловодие. Актриса планировала родить в красивую дату – 5 мая.