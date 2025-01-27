«Другие версии не подтвердились»: раскрыта причина смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы

В деле о загадочной смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы поставлена точка. Обнародованы результаты следственной проверки, согласно которым баскетболист покончил с собой. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — заявил собеседник издания.

Недавно представляющая семью Яниса Тиммы юрист Екатерина Гордон рассказала, что родные спортсмена получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. По мнению адвоката, такое решение могло быть связано с процессуальными сроками. Также уточнялось, что семья баскетболиста намерена обжаловать отказ.

«Мы добились назначения технической экспертизы телефона. По нашему мнению, отказ формальный, он связан со сроками, и мы обжалуем его. Мы считаем, что семья Яниса Тиммы имеет право, как минимум, знать, что происходило с их сыном в последние часы жизни и как богатый, успешный парень оказался на дне без имущества и веры в жизнь», — утверждала Екатерина Гордон.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне». Родные и друзья спортсмена не верят в то, что он мог наложить на себя руки. Сообщалось, что незадолго до трагедии экс-супруг Анны Седоковой собирался сделать себе российское гражданство и был полон планов на будущее.

Примечательно, что после смерти баскетболиста в Сети началась травля его бывшей жены, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют Анну Седокову в причастности к гибели Яниса Тиммы. Сама же певица после трагедии ушла в тень и перестала выходить на связь, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

Ранее мы писали о том, что следователи проведут экспертизу телефона Яниса Тиммы.