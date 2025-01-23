«До последних минут жизни с кем-то общался»: следователи проведут экспертизу телефона Тиммы

Адвокат Екатерина Гордон рассказала, что удалось добиться проведения экспертизы телефона Яниса Тиммы. В беседе с 360.ru она сообщила подробности расследования.

Юрист объяснила отказ в возбуждении дела после гибели баскетболиста. Она пояснила, что это связано со сроками.

«Просто вышли сроки, и правоохранительные органы обязаны принимать решение. Сейчас оснований для возбуждения уголовного дела нет», — заявила она.

Также Екатерина сообщила, что будет проведена экспертиза телефона Яниса. Она назвала это хорошей новостью.

«Это отлично. Мы все видели, что он практически до последних минут жизни с кем-то общался, будет понятно, что же с ним происходило в его последние часы жизни», — отметила она.

По словам Гордон, близкие баскетболиста горюют и просто хотят знать правду. Она отметила, что нужно изучить – как здоровый и позитивный парень неожиданно для родных ушел из жизни.

Ранее мы писали о том, что образ певицы Анны Седоковой на шоу назвали пророческим после смерти бывшего мужа Тиммы. Она вышла на сцену в свадебном платье.