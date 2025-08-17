«Другие люди подливали масло в огонь»: представитель Романа Товстика ответила на обвинения Кати Гордон

Представитель бизнесмена Романа Товстика, которого называют любовником Полины Дибровой, ответила на обвинения юриста Кати Гордон в том, что он похитил детей у жены и лишил ее финансовой помощи.

Как пояснила представитель бизнесмена, дети общаются с матерью и отцом в свободном режиме без каких-либо запретов. Старшие наследники приезжают в дом играть с младшими так же, как и Роман без ограничений навещает младших в доме бывшей супруги, рассказала она Woman.ru.

Она также добавила, что Елена и Роман поддерживают общение через мессенджеры по текущим вопросам, например, по поводу оплаты счетов.

Бизнесмен действительно хочет оставить жить у себя двоих детей после развода. Первое заседание в суде состоится 22 сентября. Представитель Товстика утверждает, что он практически договорился с экс-женой по этому вопросу. Старший сын пары совершеннолетний, здесь спора нет. Троих младших предлагалось оставить с матерью и предварительно она была согласна.

«Он положил предложение на бумагу и подписал, а подтверждение от Елены не последовало. Тон общения сильно изменился и вмешались другие люди, которые подливали масло на огонь. Так, что пришлось перейти на общение через адвокатов, что очень жаль», — сетует собеседница издания.

Однако она не уточнила, оставит ли в итоге Товстик матери своих детей обещанный миллиард. Представитель Романа только отметила, что он оплачивает счета и расходы на ежедневные нужны Елены и наследников. Остальные детали конфликта будут решаться путем переговоров.

Ранее Катя Гордон заявила, что Полина Диброва живет с любовником в доме, находящемся по соседству с обманутым супругом.