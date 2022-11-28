«Другая прыгала бы от счастья»: Лена Катина недовольна подарком мужа за 30 миллионов

Бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина счастлива в браке с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. Мужчина постоянно балует свою избранницу, а месяц назад купил ей роскошный автомобиль стоимостью 30 миллионов рублей! Артистка долгое время не афишировала презент, а недавно призналась, что осталась недовольна подарком.

Исполнительница приняла участие в съемках телепрограммы «Звезды сошлись», где пожаловалась на супруга. Она отметила, что Дмитрию не стоило покупать дорогую машину. Ведь на обслуживание такого транспортного средства требуется большая сумма.

Кроме того, певица сейчас находится в «интересном положении». Эти средства могли бы пойти на содержание ребенка или ремонт в их новом доме. Сейчас влюбленные занимаются строительством семейного гнездышка.

«Во-первых, страховка стоит больших денег — 800 с лишним тысяч рублей. Во-вторых, у нас строится дом! Я просто прагматик! Новая машина стоит под окном, ее заваливает снегом. Дима ругается, мол, другая женщина бы прыгала от счастья. А я говорю: на эти деньги можно было купить плитку, двери… Я все понимаю, но не могу побороть себя», – призналась Лена.

Избранник артистки часто говорит, что жена ругается на него из-за дорогих подарков. Но он хочет делать свою любимую самой счастливой. Тем более, что скоро у них появится малыш. Катина не хотела афишировать беременность, но Дмитрий не смог долго молчать.

Напомним, что у певицы есть также сын от предыдущего брака с музыкантом Сашо Кузмановичем. По словам Лены, семилетний Александр быстро нашел общий язык с ее новым избранником.

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