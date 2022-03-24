Бабкина назвала лучший подарок, который когда-либо получала: «Я не выдержала и разрыдалась от счастья»

В этом году Надежда Бабкина отмечала свой день рождения в рабочей обстановке. Праздник она встретила на съемочной площадке шоу «Страна талантов». После этого певица поехала играть в спектакле «Бабий бунт в нашем колхозе» в Тверском академическом драматическом театре. «Народ, скажу без ложной скромности, ликовал. Ну и мы, артисты, тоже», — рассказала Надежда.

Журналисты из Teleprogramma.pro поинтересовались у звезды, какой подарок ей запомнился больше всего. «Лучший подарок — это мой старший внук Георгий, который родился 18 марта 2010 года. В канун моего юбилея 19 марта. Теперь по очереди отмечаем наши дни рождения», — ответила Бабкина. К слову, имя для мальчика выбрала именно она. Изначально родители хотели назвать сына Степаном. Надежда очень хотела, чтобы малыша назвали Георгием, в честь отца певицы. «Такое сильное имя мужчине во благо», — пояснила она.

«И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную юбилей в «Метрополе». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем! Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья», — вспоминает тот день Надежда.