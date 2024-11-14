Друг Валерия Леонтьева раскрыл, кто живет в московской квартире певца

Заслуженный деятель искусств России и композитор Михаил Герцман раскрыл, кто живет в московской квартире певца Валерия Леонтьева. Его слова приводит «Абзац».

Известно, что последние несколько лет музыкант проживает за пределами Москвы. При этом в столице у него осталась трехуровневая квартира неподалеку от станции метро «Трубная». Помимо гигантской площади, жилье звезды также прославилось необычным гротескным дизайном с анималистичными принтами в африканском стиле.

Не так давно в СМИ распространились слухи о том, что квартира исполнителя якобы выставлена на продажу за сумму около 100 млн рублей. Герцман поспешил опровергнуть эту информацию.

«Там сейчас живет его старинный друг, с которым они уже 40 лет общаются. Он следит за всеми тремя этажами квартиры. Этого человека зовут Павел. Он поддерживает жилье в порядке. Валера сюда приезжает только на выступления, поэтому ему нужно, чтобы кто-то присматривал за имуществом», - поделился композитор.

Приятель певца также уточнил, что недавно Леонтьев вновь улетел к супруге в Майами.

Ранее мы писали, что Валерий Леонтьев в полтора раза поднял прайс на новогодние корпоративы в России.