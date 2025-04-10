Друг Степаненко рассказал, чем сейчас занимается пропавшая из медиаполя юмористка

Друг Елены Степаненко, куплетист Михаил Вашуков рассказал, чем в настоящий момент занимается ушедшая в тень заслуженная артистка РФ. Его слова приводит издание «Абзац».

В 2018 году Степаненко развелась с Евгением Петросяном. Шоу артистки на канале «Россия» закрыли еще в 2020-м из-за низких рейтингов, а с 2021-го она почти перестала выходить на сцену.

В феврале 2025 года комикесса обратилась в Федеральную налоговую службу, чтобы закрыть юрлицо, через которое проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.

Как рассказал Вашуков, ему непонятно, почему Степаненко предпочла вести скрытый образ жизни.

«Я не знаю, почему она решила начать вести скрытный образ жизни. Она уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву. Это все, что я могу на сегодня рассказать о ней, к сожалению», — поделился приятель юмористки.

Незадолго до этого Елену Степаненко сняли с известным телеведущим.