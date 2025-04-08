«Богатая и влюбленная»: Елену Степаненко сняли с известным телеведущим

Елену Степаненко сняли в объятиях известного телеведущего. Андрей Малахов станцевал с юмористкой и неожиданно сообщил о том, что она влюблена. Кадры он опубликовал в соцсетях.

После громкого развода с Евгением Петросяном о личном жизни знаменитости не было почти никакой информации. Как оказалось, 72-летняя Елена не грустит в одиночестве. На новом видео она весело танцевала с Андреем Малаховым, который осыпал ее комплиментами. Она выглядела счастливой в длинном платье, очках, с укладкой и при макияже. А телеведущий обнимал ее и целовал ей руки.

«Богатая, красивая и влюбленная!!! С днем рождения, Лена!» – написал Малахов.

Поклонники обратили внимание на слово «влюбленная». Но пока нет данных, кто мог завоевать сердце артистки. Сама она не комментирует личную жизнь и даже никак не отвечает на нападки бывшего мужа Петросяна. Он нашел счастье с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее мы писали о том, что суд признал Елену Степаненко законной наследницей недвижимости умершей подруги.