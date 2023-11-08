Друг основателя «Ласкового мая» раскрыл тайный смысл хита «Белые розы»

В прошлом году в Оренбурге ушел из жизни основатель группы «Ласковый май», поэт и композитор Сергей Кузнецов. Именно он был автором хита «Белые розы». Смысл этой песни раскрыл друг Кузнецова, звукорежиссер Олег Андреев.

Звукорежиссер пояснил, что Кузнецов всегда писал песни для конкретного человека. Композиция должна была отражать внутренний мир человека, который будет ее исполнять.

«Кузя в этой песне показал мир глазами подростка, передал чувства, которые испытывает ребенок, когда сталкивается с жестокостью. Поэтому «Белые розы» такие пронзительные», — рассказал он в интервью aif.ru.

Простая мелодика песни, говорит Андреев, подчеркивает наивность, свойственную детству. Ведь многие и во взрослом возрасте остаются детьми.

Сергей Кузнецов долго искал ребят, которые смогут петь его песни. Когда он увидел Юрия, то сразу понял, что он тот, кто ему нужен.

В песне есть несколько глубинных слоев — отношение подростка с обществом, осознание своего места во взрослом мире, столкновение чистого детского сердца с миром, где много зла. В хите каждый может увидеть свою личную историю.

«Важно понять, что «Белые розы» это не о цветах, а о людях», — добавил он.

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