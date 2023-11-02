Покупки чартов, знакомство с Шатуновым и проклятия Разина: интервью с певцом Андреем Тимофеевым
Певец Андрей Тимофеев рассказал о знакомстве с Шатуновым и высказываниях Разина.
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Музыка из 90-х и сегодня звучит на всех модных тусовках России. Популярные исполнители объединяются с блогерами и перепевают свои старые хиты, занимая первые строчки в хит-парадах.
«Страсти» поговорили с Андреем Тимофеевым, известным под псевдонимом TIMOFEEW. Он занимается популяризацией творчества 90-х среди молодежи и сотрудничает с такими известными группами, как «Турбомода», «Краски» и «Револьверс». А однажды Андрей предложил спеть свою песню Юрию Шатунову. О возможности стать новым солистом «Ласкового мая» и сотрудничестве с Андреем Разиным — в нашем материале.
Я послушал несколько песен. Ваш голос очень похож на голос Юрия Шатунова, вам часто об этом говорят?
Не поверите, про это была целая программа у Андрея Малахова. Да, некоторые меня ассоциируют с «Ласковым маем», но я не копирую голос Шатунова, просто интонация у меня похожа. Но на некоторых мероприятиях пою «Детство, детство», мне подпевают.
Почему для творчества выбрали именно музыку 90-х?
В ней есть смысл, она настоящая. Когда пели песни раньше, у человека какие-то истории происходили — измены, предательства, любовь. Они могли найти свою жизненную историю как раз в этих песнях. Важен в 90-х был текст песни. Сейчас музыка стала фоном. То есть если это просто бубнеж и это тренд, который поют все, почему бы его не слушать? Сейчас песни теряют смысл.
То есть из современных исполнителей вы никого не слушаете?
Я не говорю что я никого не слушаю. Я просто музыку вообще не слушаю, потому что она стала моей работой. Я не отдыхаю при прослушивании песен, потому что пока ты запишешь трек, ты несколько тысяч раз прослушаешь его. Я не говорю что современная музыка плохая. У каждого исполнителя есть хиты, но это сделано как бренд. Один трек хит, а все остальное уже как массой накидывают сверху. Я сделал свой проект для того, чтобы вернуть музыку 90-х, и нынешней молодежи показать, что такое музыка. Раньше, чтобы попасть в музыкальную индустрию, нужно было очень круто петь, иметь какие-то навыки. А сейчас известность и популярность продаются. Чарты ВКонтакте можно купить. Становишься на первые места, вкладываешь за это по миллиону, чтобы держаться там месяц и все — ты популярный.
Вы упомянули, что из народа сейчас мало талантов, но есть же конкурсы вроде «Голоса»
Ну а где сейчас эти победители «Голоса»? Ну дали они два-три концерта, через полгода о них забывают. Здесь фишка в том, что эти программы не нужны. В наше время не надо уметь петь, надо уметь продумывать маркетинговую стратегию. Человек, который абсолютно не умеет петь, может найти хорошего звукаря, который это потюнит, аранжировщика и продюсера — и ты становишься популярным. Это популярность, которую ты купил.
Как относитесь к тренду, когда песни 90-х записывают в дуэте с молодыми исполнителями?
Я, например, тоже делаю фиты со звездами 90-х. Сотрудничаю с группами «140 ударов в минуту», «Краски», «Турбомода». Для них я пишу изначально музыку и тексты с нуля. Но я топлю за что-то новое и не очень хорошо отношусь к тому, когда два топовых артиста просто решили перепеть свои старые песни, сделав к ней новую аранжировку. Ради чего? Мое мнение, что у них не хватает опыта написать что-то новое.
Может быть, это ради коммерции делается?
Исключительно ради коммерции. Сейчас очень хорошо блогеры в тренды залетают по той причине, что у них миллионы подписчиков. Когда работал тикток, очень легко можно было популярность купить в тиктоке. Сейчас все гораздо сложнее.
Возвращаясь к 90-м, вы были знакомы с Юрием Шатуновым?
Не лично, только по переписке. Я ему предлагал совместный проект, у меня есть песня «Под треки Шатунова». Я ему его предложил, но он сказал, что это девяностые-двухтысячные, а он топит за восьмидесятые. Потом я сделал проект «Снежинки», с аранжировкой мне помог Сергей Кузнецов. Я предложил Шатунову трек, он сказал, что можно сделать совместную работу. Согласился на второй куплет и я ему уже высылал материал, но, к сожалению, не получилось записать песню, потому что через два месяца он умер.
А с Андреем Разиным знакомы? Слышали его последние проклятия в сторону тех, кто поет песни Шатунова?
Нет, лично не знаком. Но если бы Андерй Разин что-то предложил для меня, я бы рассмотрел это. Я мог помочь и в написании песен. Вообще я не считаю, что права на песни «Ласкового мая» есть у Разина. Это надо доказать. Тут какие-то непонятные суды. То в России Шатунов выигрывает, то в Америке Разин. Я не могу говорить за других. Могу сказать лишь то, что если я исполняю песни «Ласкового мая», то площадка, где я пою, всегда выплачивает авторские отчисления. А что там Разин сказал, я не знаю. Я вообще не верю в порчу и проклятия. Тут и Разин-то может быть прав. Если он действительно является владельцем этих песен, гипотетически представим, что он владелец, то он имеет полное право подать в суд. Потому что ему долю никто не заплатил. Но в России считают, что суд выиграл Юра Шатунов, и права на песни у вдовы и у директора. Тогда Разин пролетает.
Несколько лет назад Разин говорил что планирует заново собирать «Ласковый май». Тогда к вам не обращались?
Ко мне очень много кто обращался по этому поводу, как и к моему директору. Но как солист «Ласкового мая» я себя не рассматриваю. Если бы я был помоложе, можно было бы подумать. Там надо набирать состав молодых пацанов и не надо копировать Шатунова, просто петь своим голосом и гастролировать. Я бы посотрудничал в написании песен. Я слышал работы Разина, в них много чего не хватает, я бы многое в них поменял. Шатунов сам лично оценивал мои треки и говорил, что это крутые проекты.
Наш сайт называется «Страсти». А что страсть для вас?
Какая-то новая эмоция. То есть поймать в жизни такую эмоцию, может быть пережить даже мгновение, которого еще не было. Эмоциональное мгновение — для меня это и есть страсть.