Покупки чартов, знакомство с Шатуновым и проклятия Разина: интервью с певцом Андреем Тимофеевым

Вы упомянули, что из народа сейчас мало талантов, но есть же конкурсы вроде «Голоса»

Ну а где сейчас эти победители «Голоса»? Ну дали они два-три концерта, через полгода о них забывают. Здесь фишка в том, что эти программы не нужны. В наше время не надо уметь петь, надо уметь продумывать маркетинговую стратегию. Человек, который абсолютно не умеет петь, может найти хорошего звукаря, который это потюнит, аранжировщика и продюсера — и ты становишься популярным. Это популярность, которую ты купил.

Как относитесь к тренду, когда песни 90-х записывают в дуэте с молодыми исполнителями?

Я, например, тоже делаю фиты со звездами 90-х. Сотрудничаю с группами «140 ударов в минуту», «Краски», «Турбомода». Для них я пишу изначально музыку и тексты с нуля. Но я топлю за что-то новое и не очень хорошо отношусь к тому, когда два топовых артиста просто решили перепеть свои старые песни, сделав к ней новую аранжировку. Ради чего? Мое мнение, что у них не хватает опыта написать что-то новое.

Может быть, это ради коммерции делается?

Исключительно ради коммерции. Сейчас очень хорошо блогеры в тренды залетают по той причине, что у них миллионы подписчиков. Когда работал тикток, очень легко можно было популярность купить в тиктоке. Сейчас все гораздо сложнее.

Возвращаясь к 90-м, вы были знакомы с Юрием Шатуновым?

Не лично, только по переписке. Я ему предлагал совместный проект, у меня есть песня «Под треки Шатунова». Я ему его предложил, но он сказал, что это девяностые-двухтысячные, а он топит за восьмидесятые. Потом я сделал проект «Снежинки», с аранжировкой мне помог Сергей Кузнецов. Я предложил Шатунову трек, он сказал, что можно сделать совместную работу. Согласился на второй куплет и я ему уже высылал материал, но, к сожалению, не получилось записать песню, потому что через два месяца он умер.

А с Андреем Разиным знакомы? Слышали его последние проклятия в сторону тех, кто поет песни Шатунова?

Нет, лично не знаком. Но если бы Андерй Разин что-то предложил для меня, я бы рассмотрел это. Я мог помочь и в написании песен. Вообще я не считаю, что права на песни «Ласкового мая» есть у Разина. Это надо доказать. Тут какие-то непонятные суды. То в России Шатунов выигрывает, то в Америке Разин. Я не могу говорить за других. Могу сказать лишь то, что если я исполняю песни «Ласкового мая», то площадка, где я пою, всегда выплачивает авторские отчисления. А что там Разин сказал, я не знаю. Я вообще не верю в порчу и проклятия. Тут и Разин-то может быть прав. Если он действительно является владельцем этих песен, гипотетически представим, что он владелец, то он имеет полное право подать в суд. Потому что ему долю никто не заплатил. Но в России считают, что суд выиграл Юра Шатунов, и права на песни у вдовы и у директора. Тогда Разин пролетает.

Несколько лет назад Разин говорил что планирует заново собирать «Ласковый май». Тогда к вам не обращались?

Ко мне очень много кто обращался по этому поводу, как и к моему директору. Но как солист «Ласкового мая» я себя не рассматриваю. Если бы я был помоложе, можно было бы подумать. Там надо набирать состав молодых пацанов и не надо копировать Шатунова, просто петь своим голосом и гастролировать. Я бы посотрудничал в написании песен. Я слышал работы Разина, в них много чего не хватает, я бы многое в них поменял. Шатунов сам лично оценивал мои треки и говорил, что это крутые проекты.

Наш сайт называется «Страсти». А что страсть для вас?

Какая-то новая эмоция. То есть поймать в жизни такую эмоцию, может быть пережить даже мгновение, которого еще не было. Эмоциональное мгновение — для меня это и есть страсть.