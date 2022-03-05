Сын Николая Караченцова рассказал о взаимоотношениях отца и бабушки
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В материале «7Днями.ru» Андрей Караченцов вспоминает о взаимоотношениях своего отца и бабушки. Янина Брунак, мать Николая Караченцова, была балетмейстером постановщиком и работала не только с ведущими театрами страны, но и за рубежом. В связи с этим, она могла отсутствовать в Москве по полгода. Несмотря на частое отсутствие матери в жизни Николая у них была невероятная связь, любовь и потребность в общении. Они очень много общались по телефону, и привычка эта сохранилась на всю жизнь. «Бабушка пыталась вложить в папу все, что знала сама, передать ему свои опыт, знания о человеческой пластике, режиссерские навыки. И папа все впитал. Эти уроки очень пригодились ему на сцене.» — вспоминает сын Караченцова.
Однако большая любовь и подсознательное желание наверстать упущенное породила и некоторый эгоизм по отношению к сыну. «Было у нее и чувство собственничества. И ярче всего проявилось оно, когда папа женился и стал одаривать своей любовью не только мать, но и супругу. Бабушка делить папину любовь явно не собиралась.» —говорит Андрей Караченцов.
Из-за этого между матерью и сыном случился конфликт– единственный раз в жизни.
«Бабушка поставила вопрос ребром: «Или я, или твоя жена». На что папа довольно жестко ответил: «Люда — тот человек, которого я выбрал для себя. Она такая — какая есть, и я ее такую люблю». Со стороны отца, всегда уважительного к своей родительнице, это была революция!» Со слов сына, Николай Караченцов всю оставшуюся жизнь лавировал меж двух огней, стараясь устроить все так, чтобы было комфортно и маме, и супруге.