Сын Николая Караченцова рассказал о взаимоотношениях отца и бабушки

Однако большая любовь и подсознательное желание наверстать упущенное породила и некоторый эгоизм по отношению к сыну. «Было у нее и чувство собственничества. И ярче всего проявилось оно, когда папа женился и стал одаривать своей любовью не только мать, но и супругу. Бабушка делить папину любовь явно не собиралась.» —говорит Андрей Караченцов.

Из-за этого между матерью и сыном случился конфликт– единственный раз в жизни.