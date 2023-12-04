Друг Михаила Боярского рассказал о вредной привычке актера, которая довела его до больницы

Друг Михаила Боярского рассказал, что курение довело актера до больницы. Об этом сообщает ток-шоу «Звезды сошлись».

Артист театра и кино Марк Горонок, который близко общается с Михаилом Боярским, рассказал о его пагубной привычке. По словам актера, звезда «Трех мушкетеров» очень много курит.

«Он курил везде, ему разрешалось курить везде. Постоянно с сигаретой, 10 минут, он мне: "Марк, давай покурим". Я говорю: "Михаил Сергеевич, ну сколько можно?" После съемок мы пересекались и на халтурах каких-то, и в жизни пересекались - это постоянная сигарета», - вспомнил он.

Горонок признался, что даже в театре постановки делали таким образом, чтобы Боярскому удавалось покурить. При этом актер переживал за здоровье коллеги.

«Я ему говорил: "А как вообще вы так много курите? Вы не боитесь за здоровье?" Он говорил: "Я когда-нибудь за эту привычку расплачусь". Он абсолютно всё осознавал», - рассказал Горонок.

По словам актера, он общался с родными Боярского, которого недавно госпитализировали с подозрением на инфаркт. Сейчас знаменитость идет на поправку.

Ранее мы писали о том, что перенесшему инфаркт Боярскому запретили курить.