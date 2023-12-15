Друг Градского рассказал, что София Ротару поет под фонограмму с 1975 года

Близкий друг покойного музыканта Александра Градского журналист Евгений Додолев рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Софии Ротару, в ходе которого он узнал, что артистка с 1975 года не может петь на концертах вживую.

«Я сильно удивился, когда Александр Борисович сказал, что София Ротару скоро как полвека не поет вживую. У меня сохранилась аудиозапись. Вот его точная цитата: «Ротару с собой два СТМ 310-х возила (речь о профессиональных студийных магнитофонах Mechlabor STM-310 - прим. «Страсти»)», - поделился воспоминаниями Додолев в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что записывал беседы с Градским на диктофон, поэтому может дословно воспроизвести его цитаты.

«Мы записывали с ним интервью вплоть до весны 2020 года, планируя, что в 2024 году к 75-летию Градского выйдет новая книга, но без Александра Борисовича я не стану ее выпускать», - сказал журналист.

В ночь на 28 ноября 2021года в Москве скончался народный артист России Александр Градский. Он умер на 73-м году жизни в больнице, куда его экстренно доставили с подозрением на инсульт.

Ранее Евгений Додолев рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Как признался Додолев, композитор рассказал ему, что знаменитая артистка не может петь с 1986 года.