Александр Градский в 2020 году раскрыл главный секрет Аллы Пугачевой с 1986 года

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Как признался Додолев, композитор рассказал ему, что знаменитая артистка не может петь с 1986 года.

«Он тогда сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986 года. Дословно: «На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон – одна октава», - рассказал журналист в беседе с aif.ru.

Как подчеркнул Додолев, он привел дословную цитату Градского, так как их разговор был записан на диктофон.

«Александр Борисович говорил, что у него в конце 80-х годов было около 100 концертов в год во Дворце спорта, а у Аллы - в 10 раз меньше», - продолжил журналист.

Он отметил, что Пугачева могла объявить 14 концертов во Дворце спорта, а потом приезжала, работала первый день два концерта, на второй день ей было плохо. И она отменяла оставшиеся сольные выступления.

Додолев также рассказал, что, по словам Градского, все съемки, где Пугачева в окружении безумного количества аплодирующих ей зрителей, были сделаны в пяти-шести местах. А дальше эти архивные записи десятилетиями монтировались разным образом, создавая ажиотаж вокруг имени Аллы Борисовны.

Ранее мы писали, что певица Светлана Лобода в новом интервью высказалась об отношениях с Аллой Пугачевой и комиком Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ). Она подчеркнула, что Примадонне не нужно открыто говорить о своей политической позиции – муж это делает за нее. *(Признан иноагентом на территории РФ)