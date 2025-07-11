Директор Ангелины Вовк сообщила о здоровье ведущей после новостей о вызове скорой

Директор 82-летней ведущей Ангелины Вовк Светлана Торгало рассказала о ее здоровье после сообщений о вызове скорой утром 11 июля. По ее словам, диктор чувствует себя нормально, а распространившаяся информация – ложь.

Подробности узнало издание «Абзац».

«Мы сейчас в машине едем по делам. Она себя чувствует нормально», - сказала Торгало и добавила, что Вовк находится рядом и разговаривает по телефону.

До этого Telegram-канал Baza написал, что ведущей программы «Спокойной ночи, малыши» потребовалась помощь медиков. Ей вызвали скорую после того, как утром Вовк стало плохо. Медики приехали к диктору домой, решался вопрос о госпитализации.

Ранее сообщалось об экстренной госпитализации экстрасенса Александра Шепса. Однако звезда телешоу опроверг заявления и назвал их «абсолютной чушью».