Друг Алибасова рассказал, куда уйдет наследство музыканта

Жалующийся на здоровье 75-летний Бари Алибасов пропал с глаз публики. Друг создателя группы «На-на» Игорь Сандлер рассказал в чем дело, передает PROZVEZD.

Оказалось, что Бари Каримовича изолировала Елена. Женщина привела его в нормальное состояние и окружила заботой. Поскольку Алибасова часто заносит не туда, Елена отсортировала окружение музыканта.

«Лена знает, с кем ему стоит поддерживать контакт, а с кем — не стоит. С правильными людьми Бари общается», — пояснил Сандлер.

В список недоброжелателей вошел сын Алибасова. Он слезно говорил, что скучает по отцу, но при этом его часто интересовали вопросы о наследстве.

Близкие Алибасова беспокоятся, что нажитое музыкантом может отойти посторонним людям.

«Никто не знает, на кого Алибасов перепишет наследство. Могу сказать, что если он подпишет часть нажитого Лене, это будет правильно. Она достойна этого. Знаете, рядом с обеспеченными людьми бывают рядом трусы, которые хапают все подряд. А Лена больше отдает, чтобы жизнь Барика была комфортная», — рассказал Сандлер.

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