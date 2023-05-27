Дочь Агутина и Варум лишилась денег из-за отца

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета Мария Варум-Агутина долгое время жила в Майами, но вскоре переехала в Лос-Анджелес и удивила отца своим поступком.

Оказалось, что 24-летняя девушка работала официанткой для заработка несмотря на то, что она занимается музыкой и выступает со своей группой LIZV. А все из-за того, что девушке не хватало денег, но принципиальность не позволяла брать их у звездных родителей.

«Лиза, посмотри на себя, на тебе лица нет! Уставшая, измотанная. Ребенок, ты записываешь композиции, работаешь, делаешь концерты. Зачем тебе быть официанткой? Это не те деньги, которые тебе нужны», — говорил Агутин дочери.

Однако Лиза только недавно отказалась от работы официанткой и переехала в другой город, чтобы полностью отдаться профессии, пишет PROZVEZD.

«Она играет рок-н-ролл, я был на нескольких ее концертах. Она - крутая чувиха по-настоящему! К счастью, о работе официантки забыла. Я-таки уломал ее этого не делать», — пояснил Агутин.

Тем не менее, Агутин с Варум стараются помогать дочери в финансовом плане. Также звездная семья мечтает уже увидеть внуков. У их дочери есть возлюбленный, но с детьми они пока не торопятся.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин намерен судиться с блогерами.