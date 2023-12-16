Друг Александра Градского рассказал, как Андрей Макаревич* присвоил труды коллег

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг покойного музыканта Александра Градского, рассказал, что весной 2020 года у них зашел разговор о лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче* (Признан иноагентом на территории РФ). Он вспомнил, что Градский обвинил исполнителя хита «Поворот» в присвоении себе музыкального труда всей рок-группы.

Как пояснил Додолев, он может дословно процитировать покойного музыканта, так как записывал беседы с ним на диктофон для написания книги. После этого он привел слова Градского:

«Ну, ты не понимаешь, что случилось с командой с этой? Была команда, в которой было именно коллективное музицирование. Он (Макаревич*) перетянул все одеяло на себя и присвоил себе всё то, что делала команда», - процитировал мэтра журналист.

Он также добавил, что Градский считал поведение Макаревича* причиной возникновения конфликта между участниками «Машины времени».

«Был Маргулис, был Кутиков, был Кавагоэ, был Подгородецкий! Никто не помнит, что Подгородецкий написал вообще «Поворот», между нами говоря», - привел в разговоре с aif.ru Евгений Додолев слова Градского.

При этом Додолев подчеркнул, что музыкант никогда не отрицал наличие таланта у Макаревича* и считал его «феноменальным лицом группы».

Кроме того, журналист отметил, что Градский ценил дружбу с Макаревичем*, но у него была такая манера — всех судить без пощады и развешивать ярлыки.

Ранее Евгений Додолев рассказал, что весной 2020 года у него с Градским зашел разговор о певице Алле Пугачевой. Он признался, что композитор сообщил ему о финансовых проблемах, с которыми Примадонна столкнулась в конце 80-х годов.

*(Признан иноагентом на территории РФ)