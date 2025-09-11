«Дрожу, чтобы свести концы с концами»: Лайма Вайкуле потратила на фестиваль с иноагентами почти 170 млн рублей

Певица Лайма Вайкуле пожаловалась, что фестиваль «Рандеву» в Юрмале не приносит ей прибыли. Она заверила, что ежегодно проводит мероприятие ради встреч с коллегами и позитивных эмоций.

«Если бы мне город не предложил создать фестиваль, то я бы и не сделала. У меня не было этих амбиций и желания. Это страшная головная боль! Если кто не знает, то все фестивали неприбыльные. На них невозможно заработать», — заявила исполнительница хита «Вернисаж» в интервью, отрывки из которого приводит Газета.Ru.

Вайкуле заверила, что на рекламу и приглашения уходят «сумасшедшие деньги», поэтому важно найти спонсоров. В этом году певица потратила на фестиваль с участием иноагентов порядка 2 миллионов долларов (169,8 миллиона рублей по текущему курсу -прим. «Страсти»). При этом Вайкуле с грустью констатировала, что не пригласила ни одной звезды.

«Я каждый раз дрожу в надежде просто свести концы с концами. Но жалко вложенных сил, а еще это, правда, праздник и возможность встретиться с коллегами», — отметила артистка.

Напомним, фестиваль Laima Rendezvous прошел в Юрмале с 25 по 27 июля. Открытие посетили Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). При этом они не вышли на сцену, а сидели в зале в качестве зрителей. Хедлайнерами стали Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ), группа «Би-2» и Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ)

В ходе фестиваля Лайма Вайкуле выступила с политическим заявлением и призвала дать оружие Украине.

Ранее Лайма Вайкуле призналась, что всегда любила США.

*Признаны иностранными агентами на территории России