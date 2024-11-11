«Дрожат руки, коленки»: певец Александр Иванов признался в непростом самочувствии перед концертом

Певец Александр Иванов отметил 40-летие группы «Рондо» с коллегами – Григорием Лепсом, Леонидом Агутиным, Владимиром Пресняковым, Валерием Сюткиным, Сергеем Трофимовым и другими. Перед выходом на сцену артист волновался – дрожали руки и коленки.

Иванов пообщался с журналистами перед выступлением. Он поделился, что собрать звезд в одно время было непросто – многие на гастролях.

«Например, у Григория Лепса вообще концерты каждый день, пришлось созваниваться по видеосвязи и договариваться. Такая же ситуация и у Лени Агутина, Володи Преснякова, у которых практически нет свободных дней», - сообщил Иванов. Его словам приводит mk.ru.

Он считает, что появление топовых артистов связано с «искренними, дружескими взаимоотношениями». Со многими певец «шел по жизни рядом».

Перед выходом на сцену Иванов волновался.

«Вы видите, у меня дрожат руки, коленки, не знаю, как быть», - произнес музыкант.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев прилетел на юбилейный вечер композитора Игоря Крутого. Зрители встретили появление 75-летнего артиста словами «Валера, ты лучший».