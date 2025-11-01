Певица Жасмин рассказала, что невестка уезжала рожать из отделения полиции

Певица Жасмин поделилась подробностями родов невестки Евы. По словам исполнительницы, жена сына уехала в роддом буквально из отделения полиции.

Детали узнал сайт mk.ru.

«Накануне мы с Евой отправились в отделение полиции, чтобы сделать ей регистрацию по месту жительства… Выходя из учреждения, Ева вдруг сказала: «Ой, кажется, началось». Так что невестка поехала буквально из полиции в роддом», - поделилась певица.

Жасмин до полуночи была на связи с сыном и врачами. Убедившись, что все идет по плану, исполнительница легла спать – на следующий день она выступала на «Золотом граммофоне». Проснувшись утром, она увидела сообщение от сына, что в 04:34 родился внук.

Артистка рассказала, что сын Михаил хотел присутствовать на родах, но жена сказала, что справится. Малыш родился на свет весом 3750 кг и ростом 55 см.

Жасмин приехала с цветами и шариками в роддом в тот же день, когда родился внук, она уже поменяла малышу подгузник. Певица еще не приготовила подарки – масштабный шопинг ей только предстоит.

