Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные заработали на цирке почти 2 миллиарда рублей

Выручка Большого Московского государственного цирка, которым руководит народный артист РФ, дрессировщик Эдгард Запашный, приблизилась к 2 миллиардам рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», цирк заработал 1,7 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль учреждения составила 279 миллионов рублей. В публикации не уточняется отчетный период.

Кроме того, представители цирковой династии Эдгард и его брат Аскольд Запашные владеют своим цирком, выручка которого составила 273 миллиона рублей, а прибыль - 101 миллион. О периоде отчетности также не сообщается.

Также канал выяснил, что в июне цирк на Проспекте Вернадского выступил в качестве третьего лица в судебном разбирательстве. Сумма иска составила 195 тысяч 284 рубля 65 копеек.

Ранее Запашный сообщил, что купил черепаху-долгожителя. Он захотел, чтобы кто-то из семьи увидел, чем закончатся объявленные в отношении России санкции. Он также признался, что очень любит животных. Артисту нравится ухаживать за ними.