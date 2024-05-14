Недавно перенесшего инфаркт дрессировщика Юрия Куклачева выписали из больницы. В ближайшее время народный артист РСФСР не сможет выступать из-за периода реабилитации.

Помощница артиста рассказала, что Куклачеву придется пожизненно пить таблетки для сердца. Дрессировщик уже хочет вести активную жизнь: скоро он посетит театр, где увидится со своими кошками. Правда, медики просят его быть аккуратнее и восстанавливать силы, которые он потратил за время госпитализации.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В тот день артист цирка проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Однако во время выступления дрессировщику стало плохо. Артиста госпитализировали и диагностировали ему обширный инфаркт, была проведена трехчасовая операция.

14 апреля Юрий Куклачев впервые вышел на связь после инфаркта. По словам артиста цирка, во время операции он был в сознании. Дрессировщик заявил, что врачи спасли его после остановки сердца. Ему установили пять стентов для восстановления кровоснабжения сердца.

Также мы писали, что дрессировщик уберет из программы трюки, после которых у него случился инфаркт.