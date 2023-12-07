Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о ссорах с женой, об этом сообщает программа «Малахов».

Юрий Куклачев уже 53 года живет в браке с женой Еленой. Будущие супруги познакомились еще в цирковом училище, девушка была танцовщицей. Позже их сотрудничество переросло в роман, а затем и брак.

По рассказам Куклачева, иногда между возлюбленными возникают конфликты, которые удается быстро решить.

«Каждый день ругаемся! Спорим. Но подошли к спальне, вытерли ноги, и все забыли», - рассказал Куклачев.

При этом дрессировщик признался, что жена помогает ему в работе.

«Мой любимый человек - моя супруга. Она все время рядом, помогает мне», - рассказал он.

Сейчас Куклачев занимается не только театром кошек, но и общается с трудными подростками в колониях. Эти разговоры он называет «задушевными беседами».

«Они ведь не виноваты, что в семьях ничего, кроме мата, не слышали. Просто эти дети оказались в таких обстоятельствах», - признался он.

Ранее Куклачев признавался, что не может прожить на пенсию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.