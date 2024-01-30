Драматург Гельман вышел на связь после аварии в Москве

Драматург Александр Гельман поделился информацией о своем состоянии после происшествия в Москве, где его сбила машина. Мужчина сломал обе ноги. Об этом сообщает телеканал «360».

В беседе с журналистами он сообщил, что чувствует себя относительно нормально.

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», — признался Гельман.

Инцидент произошел вечером 29 января возле Театра имени Пушкина в центре Москвы, когда Гельман переходил дорогу по пешеходному переходу. Черная BMW, выезжая с поворота на Тверской бульвар, сбила драматурга.

Гельман сообщил, что водитель оказал ему необходимую помощь, вызвал медиков и полицию. Тем не менее, он высказал мнение о том, что владелец иномарки должен быть подвергнут правовой ответственности.

«Я считаю, надо права лишить», — подчеркнул драматург.

На текущий момент сценарист проходит лечение дома, а восстановление займет несколько месяцев.

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