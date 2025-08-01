«Был шокирован»: Джастину Тимберлейку поставили страшный диагноз

Певец Джастин Тимберлейк объяснил вялость на концертах серьезным заболеванием — артисту диагностировали болезнь Лайма. Из-за нее обладатель девяти премий «Грэмми» испытывает серьезное истощение.

30 июля исполнитель хита Cry Me a River завершил мировое турне концертом в Стамбуле. Джастин разоткровенничался с поклонниками в соцсетях и признался, что у него выявили болезнь Лайма, жизнь с которой «может быть невыносимо изнурительной, как морально, так и физически».

«Когда мне впервые сообщили диагноз, я, конечно же, был шокирован. Но, по крайней мере, я понимал, почему я выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгическую боль или просто дикую усталость или тошноту», — поделился 44-летний артист, пояснив, что заболевание отразилось на его самочувствии во время напряженного гастрольного графика.

Тимберлейк признался, что, когда узнал о диагнозе, думал отменить турне, но после решил все-таки выйти на сцену перед зрителями. По его словам, радость от выступлений перевешивает стресс, который испытывает его тело. Он рад, что не сдался, доказал свою стойкость и провел много незабываемых моментов с преданными фанатами.

Артист до конца не хотел рассказывать о болезни, так как его с детства учили не делиться личной информацией. Но Джастин решил быть ближе к зрителям, особенно после скандального концерта в Грузии, где, по мнению поклонников, певец выглядел очень уставшим.

Напомним, россиянка предложила Джастину Тимберлейку жениться на ней во время концерта. Правда, артист предпочел отвергнуть ее, так как давно женат.