«Драка была постановкой»: Лепса вывели на чистую воду

На днях общественность потрясла новость о драке Григория Лепса в одном из баров Санкт-Петеребурга. Артист отправился туда после концерта, на котором испугал зрителей, со злостью выкинув микрофон после песни «Самый лучший день». Конфликт певца с посетителем заведения был заснят на камеру, и теперь Лепсу грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы, так как петербуржец получил серьезные травмы в потасовке.

Поклонники и коллеги певца разделились во мнениях – кто-то поддерживает артиста, ссылаясь на усталость и ментальное здоровье, а кто-то предпочитает осуждать его. Свое мнение высказал и Андрей Губин. По его мнению, драка была постановкой для привлечения внимания. И это Григорию удалось на отлично. Уже не первый день о нем пишут во всех СМИ.

Губин заявил, что он в шоу-бизнесе с 15-ти лет, поэтому он легко может отличить сфальсифицированную драку от настоящей. В случае с Лепсом – это первый вариант. Он считает, что певец взрослый человек, который понимает, что в его возрасте ввязывать в такие конфликты уже опасно для здоровья. К тому же, артисты очень бережно относятся к своему телу и внешности. Им нельзя ломать себе конечности, ведь это лишит их работы.

Также Андрей Губин предрек скорое примирение пострадавшего с Лепсом. По его словам, мужчина был актером, и как только Григорий получит от этой ситуации то, чего добивался, они публично «пожмут друг другу руки».

Ранее в Сети появился чек из ресторана, в котором был Григорий Лепс перед дракой.