Артемий Троицкий* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что Пугачева не испытывала радости материнства. Об этом сообщает Woman.ru.

В прессе регулярно появляется информация о том, что Алла Пугачева скоро вернется на сцену. Якобы певица соскучилась по выступлениям в эмиграции. Однако эти слухи опровергает музыкальный критик Артемий Троицкий*. По его словам, артистка полностью занята семейными хлопотами.

«У Аллы Борисовны теперь другая жизнь. Это надо понять и с этим надо смириться. У Аллы и Максима*(Галкина* - признан иноагентом на территории РФ, прим.) потрясающие дети. Лиза и Гарри изумительные, очень умненькие», — рассказал критик.

Впрочем, испытывать радости от семейной жизни Пугачева смогла только после рождения младших детей. До этого, по словам Троицкого*, на первом месте у нее была карьера.

«Надо понимать довольно печальную вещь. Алле до рождения этих детей фактически не довелось вообще испытать радости материнства. Конечно, у нее есть дочь Кристина. Но она всегда жила у бабушки. У Аллы была карьера на первом месте. Она мамой никогда себя не чувствовала», — объяснил Артемий*.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.