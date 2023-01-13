«Меня разрывает»: жених дочки Агутина подвел итог отношениям с ней

Анжелика Варум и Леонид Агутин считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. За годы брака супруги успели стать счастливыми родителями. Известно, что уже долгое время их дочь Елизавета проживает в другой стране. Так, в 2021 году девушка получила американское гражданство и теперь, кажется, планирует остаться в США насовсем.

Наследница Агутина встретила в Америке любовь — музыканта Кайла Финка. Поговаривают, отношения молодых людей настолько серьезные, что они начинают мыслить про свадьбу. И откровенное признание юноши только подтверждает это.

«Уже три года, а такое ощущение, что все только начинается! Ты удивляешь меня с каждым днем все больше и больше. Меня разрывает от любви к тебе! Впереди еще столько всего, моя любовь», — высказался артист.

Узнав об этой новости, поклонники пары стали поздравлять ее с грядущей помолвкой. Но пока это — только слухи, которым еще нет подтверждения.

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