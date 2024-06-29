«Альфонс»: Анастасия Волочкова рассказала о манипуляциях бывшего мужа Игоря Вдовина

Дочь Волочковой переживает, когда балерина критикует своего бывшего мужа Вдовина. Об этом она призналась в шоу «Звезда в ответе».

Анастасия Волочкова стала гостьей шоу Иды Галич на Муз ТВ. Балерина рассказала о болезненных отношениях с бывшим мужем Игорем Вдовиным, от которого у нее родилась единственная дочь Ариадна.

По воспоминаниями Волочковой, перед уходом, экс-избранник отобрал у нее 3 миллиона долларов.

«И сегодня его представляют бизнесменом. Конечно, хорошо быть бизнесменом за мои деньги, содержать все свои семьи. Но об этом толпа умалчивает», — заявила она.

А вот дочь Волочковой не любит, когда ее отца ругают — все дело в том, что после разрыва она долгое время жила у Вдовина.

«У нас возникают сложные моменты, потому что Ариша с большой болью переживает, когда я рассказываю правду и про свою маму, и про вот этого альфонса. Прости, Господи!» — заявила балерина.

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