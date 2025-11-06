Довлатова объяснила выбор платья, в котором ее сравнили со «сбежавшим тестом»

Радиоведущая Алла Довлатова после обрушившегося на нее хейта из-за платья, слишком нескромно подчеркнувшего ее зону декольте, объяснила выбор наряда на юбилей «Золотого граммофона» и «Русского радио».

Во второй день мероприятия 51-летняя Алла шокировала всех, выйдя на красную дорожку в узком черном корсете и юбке с оборками и разрезом до бедра. Особое внимание публики привлекло декольте радиоведущей, которое в Сети сравнили со «сбежавшим тестом».

Алла попыталась выйти из ситуации, объявив о том, что неудачный образ на красной дорожке был частью пиар-кампании.

«Я предстала в корсете, который не носила 15 лет, чем вызвала бурную и неоднозначную реакцию – папарацци постарались. Людей мучал вопрос: зачем же это было сделано? Конечно же, чтобы привлечь внимание к новости, озвученной на красной дорожке: я возвращаюсь на "Русское радио"», - написала Довлатова в личном блоге.

Ранее Алла Довлатова объяснила, почему решила уйти с работы спустя 10 лет. 29 июля она объявила, что больше не будет вести эфиры на «Русском радио». Как оказалось, причина в театре – она хочет развиваться как актриса.