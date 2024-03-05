Доверяла только одному: с кем в детстве оставалась брошенная Пугачевой Кристина Орбакайте

Продюсер Сергей Горох заявил, что певица Алла Пугачева в молодости, когда много работала, оставляла дочь Кристину Орбакайте только одному человеку – Борису Моисееву. По его словам, только ему Примадонна могла доверить своего ребенка.

До завершения карьеры Алла Борисовна довольно много снималась в различных шоу, а также давала концерты по всей стране. Все это не позволяло ей много времени проводить с дочерью. Иногда она отправляла ее к родственникам ее отца, а порой оставляла под присмотром звездного друга. Сергей Голох признался, что Моисеев не просто сидел с Кристиной, но и даже ездил с ней в отпуск, пока Пугачева покоряла шоу-бизнес. Так, они отдыхали вместе в Сочи и Дагомысе.

«С раннего детства, в те промежутки, когда Алла Борисовна либо записывала очередной студийный альбом, либо была на гастролях, она доверяла дочь только Борису», - рассказал продюсер NEWS.ru.

Напомним, что у Пугачевой и Моисеева всегда были довольно близкие и теплые отношения. Однако в последние годы жизни артиста их связь оборвалась. Тем не менее, по словам Гороха, Примадонна все равно продолжала поддерживать приятеля, звонила ему и даже передавала продукты.

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