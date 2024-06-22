«Доверенное лицо может подвести»: почему Алла Пугачева не может продать особняк на Истре

Уже долгое время певица Алла Пугачева пытается продать дом в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Недавно особняк на берегу Истринского водохранилища подорожал почти на 20 млн рублей. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» юрист Андрей Марочкин объяснил, почему дачу артистки сложно продать.

Как уточняется, на данный момент дом в Истре, который Алла Пугачева переписала на своего внука Никиту Преснякова, живущего в США, стоит 152 млн рублей, при том, что еще в мае его пытались продать за 132,5 млн.

«Находясь за рубежом, продать недвижимость можно только с нотариально заверенной доверенностью. Ее оформляют на человека, проживающего в стране. Но доверенное лицо может подвести, и деньги после продажи не дойдут до собственника», — заявил Андрей Марочкин.

Напомним, Алла Пугачева приобрела участок на Истре в деревне Бережки в начале 1990-х. Трехэтажный особняк построили в 1999 году с учетом всех пожеланий певицы. Исполнительница хита «Миллион роз» назвала этот дом дачей, где любила отдыхать и проводить время с друзьями. Участок расположен на берегу Истринского водохранилища, у него есть свой выход к воде, с пирсом и береговой линией длиной 80 метров. В самом особняке есть гостиная с камином, спа-зона с бассейном и хаммамом, бильярдная, а также кинотеатр. Площадь дачи составляет 760 кв. м, участок занимает 80 соток.

18 марта 2014 года собственником дома стал старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который в 2022 году уехал из России в США. Звездный наследник владеет самим домом и участком. В 2023 году певец пытался продать особняк через доверенное лицо за 225 млн рублей, однако дачу быстро сняли с продажи.

Ранее мы писали о том, что Никита Пресняков тайно вернулся в Россию для продажи дачи Аллы Пугачевой.