Довели: расплакавшаяся Полина Гагарина объявила об уходе из «Голоса»

В шоу «Голос» разразилась битва не только между участниками, но и между наставниками. Полина Гагарина ставила коллег в блок и брала в свою команду лучших участников. Однако месть быстро настигла певицу — Антон Беляев, Баста и Владимир Пресняков переманивали артистов и колко шутили над Гагариной.

Последней каплей стало выступление 18-летней Алины Бахшалиевой. Участница шоу исполнила хит Полины «Драмы больше нет». Гагарину покорил голос девушки, поэтому она начала уговаривать ее прийти в команду. Алина призналась, что мечтала спеть дуэтом с Полиной. Услышав это, Гагарина радостно выбежала на сцену и спела. Однако Алина выбрала другого наставника — Басту.

Гагарина была в недоумении. Со слезами на глазах певица заявила: «Все хорошо, но я ухожу».

Далеко певице не удалось уйти. Публика уговорила Гагарину остаться.

Ранее мы писали, что Полина Гагарина призналась, как попала на «Фабрику звёзд».