«Довела себя до жуткого состояния»: почему Либерж Кпадону сбежала из клиники перед смертью

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что звезда «Дома-2» Либерж Кпадону довела себя до жуткого состояния алкоголизмом. Смерть знаменитости вызвала много вопросов у публики. О случившемся мужчина порассуждал в беседе с Teleprogramma.pro.

По различным данным, тело девушки лежало в квартире от 10 до 40 дней. В настоящее время следователи расследуют обстоятельства случившегося, а коллеги и друзья выдвигают разные версии произошедшего.

Отношения между Кпадону и Рустамом Солнцевым во время участия в «Доме-2» были неоднозначными. Они часто спорили, но после ухода из проекта стали друзьями. Солнцев, не верящий в случившееся, поделился, что много общался с Либерж. Он признался, что еще на телестройке у Кпадону были проблемы с алкоголем, которые стали еще серьезнее после того, как она узнала о своих диагнозах.

«Свой уход из жизни Либерж спровоцировала сама тем же алкоголизмом. Я про это тоже знал, но не думал, что это сейчас выражается так сильно. Да, она любила выпить. Но в мою бытность тесного общения она это делала как обычный человек. И это не имело никаких жутких последствий, не выглядело уродливо», – поделился шоумен.

По словам звезды, у Либерж было гораздо больше проблем со здоровьем, чем она признавала. Солнцев добавил, что девушка «довела себя до жуткого состояния».

«У нее были разные заболевания, например, туберкулез, который она не хотела лечить и убежала из клиники, как пишут люди, которые находились там вместе с ней», – отметил Рустам.

Мужчина считает, что если все разговоры являются правдой, то Либерж слишком плохо отнеслась к своему здоровью. Другой шоумен Андрей Черкасов подтвердил версию об алкоголизме девушки. Он рассказал, что она долгое время страдала от этой зависимости. Причиной этому было многое, начиная от одиночества и заканчивая угасающей популярностью.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина высказалась о смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону.