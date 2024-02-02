Адвокат Елены Блиновской раскрыла ее состояние после сообщений о нервном срыве в СИЗО

Адвокат блогера Елены Блиновской опровергла информацию, что у нее появилась депрессия в СИЗО. Юрист Наталия Сальникова заявила, что состояние «королевы марафонов» удовлетворительное.

В СМИ распространились новости, что обвиняемая в уклонении от уплаты налогов 42-летняя предпринимательница перенесла нервный срыв. Сообщалось, что Елена находится в плохом настроении и даже за неделю потеряла несколько килограммов. Однако, по словам ее адвоката, это совсем не так.

«Это ложная информация. Состояние удовлетворительное», - поделилась правозащитница Блиновской в беседе с Kp.ru.

На данный момент Елена находится в карантинной камере, предназначенной для 20-ти человек. В ближайшее время ее переведут в общую камеру.

Напомним, что Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Сначала она была помещена под домашний арест, однако она нарушила его условия, из-за чего была изменена мера пресечения.

Ранее адвокат Александр Бердников заявил, что Елена Блиновская не обязана мыть полы в СИЗО.