Директор Ефремова высказалась о возвращении актера к съемкам в кино

Представитель Михаила Ефремова Татьяна Глаголева отказалась обсуждать с изданием 360.ru информацию о возможном возвращении актера к съемкам. На запрос журналистов директор ответила коротко.

«Я не уполномочена комментировать, извините», — заявила она.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремов, недавно освободившийся из колонии, заключил контракт на 13 миллионов рублей для участия в новом проекте. По данным источника, актер должен сыграть главную роль — съемки начнутся в конце августа в Москве и завершатся в Беларуси. Также утверждается, что он уже получил аванс в 3,5–4 миллиона рублей.

В настоящее время Ефремов сосредоточен на восстановлении здоровья после отбывания наказания. Как ранее рассказывали близкие артиста, он планировал посвятить время реабилитации сразу после освобождения.

Ранее мы писали о том, что освобожденный из колонии актер Михаил Ефремов боится выходить на улицу из-за СМИ.