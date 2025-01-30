«Достойные работы»: звезда «Постучись в мою дверь» захотела познакомиться с творчеством Юры Борисова

Турецкая актриса Ханде Эрчел выразила желание познакомиться с российским кинематографом, в частности с работами Юры Борисова. Об этом сообщает Пятый канал.

«К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. Я уверена, что очень достойные работы. Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», — поделилась звезда «Постучись в мою дверь».

Стоит отметить, что 30 января Ханде Эрчел впервые прилетела в Россию. Артистка заселилась в пятизвездочном отеле неподалеку от Красной площади в Москве. Актриса находится в столице с рабочим визитом вместе с коллегой Барышем Ардуча — знаменитости прибыли на премьеру картины «Оставь на ветру», в которой сыграли главные роли.

Напомним, в марте 2022 года стало известно о разрыве актрисы с коллегой Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Через несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Ранее Юра Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли.