«Давняя знакомая»: Юра Борисов рассказал о встрече с Анджелиной Джоли

Российский актер Юра Борисов рассказал о встрече с голливудской коллегой Анджелиной Джоли на ковровой дорожке «Золотого глобуса». Об этом он заявил в интервью радио ENERGY.

Во время мероприятия Джоли подошла к россиянину, чтобы поздороваться. Борисов отметил, что не видит ничего интересного в этой встрече. Он уточнил, что знаком с актрисой 15 лет.

«Это просто моя… Даже не знаю, что вам сказать. Давняя знакомая. Мы просто не могли не поздороваться, потому что мы друг друга давно не видели – целый месяц. Пришлось вот растолкаться и поздороваться. Да не знаю, что вам рассказать! Нет ничего на самом деле такого в этой истории», - высказался артист.

23 января выяснилось, что Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за картину «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Бороться за эту награду с ним будут: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар-2025» состоится 2 марта.

Ранее режиссер Феликс Умаров рассказал, как изменился Юра Борисов после номинации на «Оскар».