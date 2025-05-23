«Достойные гонорары и главные роли»: почему Ефремов отказывается от съемок в кино после УДО

61-летний актер Михаил Ефремов отказался от ролей в кино после УДО. Об этом сообщает aif.ru.

Весной 2025 года Михаил вышел из колонии по УДО. Он был осужден за ДТП со смертельным исходом. Поговаривали, актер вернется к съемкам после освобождения и лечения. Однако после выхода из колонии прошел месяц, а Ефремов так и не появился ни на одной съемочной площадке.

Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что актер получает приглашения на съемки, но отвергает их, несмотря на крупный гонорар. Причиной этому являются проблемы со здоровьем.

«Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения», — резюмировал продюсер.

Ни Ефремов, ни его представители не комментировали возвращение в кино.

Ранее мы писали, что актер Михаил Ефремов сдержал обещание и не садится за руль после УДО. Подробности читайте в этой новости.