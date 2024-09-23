«Достоинство Успенской оценили выше, чем Киркорова»: адвокат певицы рассказала об итогах суда между звездами

Успенская осталась довольна решением суда взыскать с Киркорова 90 тысяч рублей. Об этом Газете.Ru рассказала адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы знаменитости.

По словам юриста, решение суда взыскать в пользу Успенской 90 тысяч рублей с Киркорова, они оспаривать не будут.

«Размер компенсации, честь и достоинство Любови Успенской оценили выше, чем размер компенсации о защите чести и достоинства Филиппа Киркорова. Напомню, что Замоскворецкий суд оценил компенсацию морального вреда в пользу Киркорова в 70 тысяч рублей», — рассказала она

Сенина подчеркнула, что для Успенской было принципиально важно, чтобы размер ее компенсации превышал тот, что отсудили в пользу Киркорова по его иску.

Напомним, заседание по делу прошло 23 сентября. На нее не пришли ни Любовь Успенская, ни Филипп Киркоров.

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